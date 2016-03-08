Доработать сайт на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок183 просмотра

Есть сайт:

http://rigaotel.ru/

Нужно поменять весь контент (фото, видео, логотипы и.т.д)

А так же текста (текста возможно мы предоставим)

Обязательно знание данной CMS!

Предпочтение отдаем людям из Украины.

MODX
9 лет назад
brandway
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров