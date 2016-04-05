Необходимо скопировать лендинг и разместить на ином хостинге.
Back-end на php + mysql
Привет!
Необходимо написать бэк-энд. Язык PHP 5.X, БД MySQL. Порог вхождения для этого задания достаточно низкий, т.к. задание достаточно простое и однотипное, никаких дизайн паттернов не требуется при разработке, так что быть хардкорным разработчиком не обязательно. С фронт-эндом ковыряться практически не придется. Я предоставлю сверстанную страничку, на базе которой будет работать программа. Будет два уровня доступа: неавторизованный пользователь и админ. Вход в админку по логину и паролю, регистрации не будет.
Принцип работы программы: пользователь попадает на страницу, где есть вкладки с различными параметрами. На каждой вкладке с помощью ajax будут подгружаться необходимые данные из базы (а точнее из пхп кода, которые будет нам предоставлять их). Эти данные будут формироваться в соответствующие параметры конфигуратора, при выборе которых будет меняться результат (визуальное отображение и финальные данные для заказа). По финалу пользователь выбирает свою конфигурацию и делает заказ, отсылая на почту выбранный результат.
От разработчика нужно:
1) Простая система авторизации по заранее вбитому логину и паролю без запоминания, но с сессией на определенное время.
2) Набор классов или можно даже просто файлов, при обращении к которым, на странице будем получать данные из базы в формате json через ajax. В режиме пользователя мы просто просматриваем все. А в режиме админа удаляем или добавляем новые элементы, редактирования не будет.
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