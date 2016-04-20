Скрипт для WP (для каждого url - свой номер телефона). Подмена номера

Добрый день!

Необходимо сделать такой скрипт, который выполнял бы такое правило:

- если посетитель зашел на сайт на страничку-1 - то в шапке отображается номер телефона-1 (например 044-333-33-33)

- если зашли на сайт со странички-2 - то отображается номер телефона-2 (например 044-333-33-22)

- если зашли на сайт с остальных страниц - то отобажается номер телефона-3 (например 044-333-33-00)

Посетители могут заходить из разных источников: платная реклама, прееходы из соц сетей, из поиска, но правило такое, что откуда бы не зашел посетитель и если он оказался на странице-1 то на какую бы страницу он не перешел потом, он видет номер телефона той группы страниц, к которой эта страница принадлежит. Все очень просто)

Сайт реализован на WordPress (http://take.ms/GYQep)

В прикрепленном файле вариант на тему подмена номера для отдельных URL

Не будет лишним сказать, что этот скрипт реализуется в админке в отдельной вкладке, ну и то, телефон(ы) страница(ы) могут меняться время от времени.

Оплата - договорная

Сроки - до конца этой недели

Спасибо

Жду ваших заявок!