Необходимо скопировать лендинг и разместить на ином хостинге.
Скрипт для WP (для каждого url - свой номер телефона). Подмена номера
Добрый день!
Необходимо сделать такой скрипт, который выполнял бы такое правило:
- если посетитель зашел на сайт на страничку-1 - то в шапке отображается номер телефона-1 (например 044-333-33-33)
- если зашли на сайт со странички-2 - то отображается номер телефона-2 (например 044-333-33-22)
- если зашли на сайт с остальных страниц - то отобажается номер телефона-3 (например 044-333-33-00)
Посетители могут заходить из разных источников: платная реклама, прееходы из соц сетей, из поиска, но правило такое, что откуда бы не зашел посетитель и если он оказался на странице-1 то на какую бы страницу он не перешел потом, он видет номер телефона той группы страниц, к которой эта страница принадлежит. Все очень просто)
Сайт реализован на WordPress (http://take.ms/GYQep)
В прикрепленном файле вариант на тему подмена номера для отдельных URL
Не будет лишним сказать, что этот скрипт реализуется в админке в отдельной вкладке, ну и то, телефон(ы) страница(ы) могут меняться время от времени.
Оплата - договорная
Сроки - до конца этой недели
Спасибо
Жду ваших заявок!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Для работы над веб-проектами, нашей команде необходим специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs. Серверная часть проекта реализуется на NodeJS. База данных - MySql. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется опытный разработчик в области DHT (Distributed Hash Table) и Kademlia для участия в проекте по созданию децентрализованной прикладной сети. Необходимо разработать механизм поиска и идентификации пользователей на базе Kademlia DHT в соответствии со спецификой ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написать партнерскую программу по тулбару. Тулбар уже есть. От вас требуется только понять и написать чтоб по реферальной партнреской ссылке, при установке тулбара.мы могли определить, какой из наших партнеров привлек юзераВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно отредактировать скрипт сайта. Изменить навигационное меню, доработать дизайн. Адрес сайта http://ranhigs-kaluga.ruВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
есть верстка необходимо написать движок под требуемый функционал!Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен refactoring кода. Исправить два места. На нашем сайте в конструкторе wc-fields-factory в добавлена add_action( $field_location, array( $this, 'inject_wccpf' ) ); В это функции добавляются кастомные поля и ajax запрос цены для страницы продукта. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо спарсить email адреса участников из группы https://vk.com/fishingtrapp Для работы вам будет необходим софт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Подробности в письме. Нужно сделать как здесь только с другой CRM (https://support.google.com/adwords/answer/3285060?hl=ru), только наоборот чтобы данные приходили не с CRM, а в CRM.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад