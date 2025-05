Wordpress refactoring

Здравствуйте. После переполнения места на жестком диске сервера перестал работать сайт и выдает ошибку. Fatal error: Class 'Autoload' not found in /var/www/aiyaru/data/www/aiya.ru/published/SC/html/scripts/includes/init.php on line 31 Если возможно это надо сделать сегодня.