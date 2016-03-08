Wordpress refactoring

Нужен refactoring кода. Исправить два места.

На нашем сайте в конструкторе wc-fields-factory в добавлена

add_action( $field_location, array( $this, 'inject_wccpf' ) ); В это функции добавляются кастомные поля и ajax запрос цены для страницы продукта. При обновлении wc-fields-factory запирается наш код. Надо выделить его отдельно.

Также есть настройки нашего плагина в админке. Которые после обновления тоже пропадают. Надо посмотреть откуда они берутся и если надо выделить.

Таким образом надо исправить два пункта.

1) Перенести добавление кастомныех полей в отдельный модуль.

2) Проверить настройки плагина и если надо перенести их.

Нужно сделать качественно!

Используется git. Репозитарий на bitbacket. Плагины подключаются через composer.