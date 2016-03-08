Wordpress refactoring

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Нужен refactoring кода. Исправить два  места.

На нашем сайте в конструкторе wc-fields-factory в добавлена 

add_action( $field_location, array( $this, 'inject_wccpf' ) );  В это функции добавляются кастомные поля и ajax запрос цены для страницы продукта. При обновлении wc-fields-factory запирается наш код.  Надо выделить  его отдельно.

    Также есть настройки нашего плагина в админке. Которые после обновления тоже пропадают. Надо посмотреть откуда они берутся и если надо выделить.

 Таким образом надо исправить два пункта.  

1) Перенести добавление кастомныех полей в отдельный модуль.

2) Проверить настройки плагина и если надо перенести их.

Нужно сделать качественно!

Используется git. Репозитарий на  bitbacket. Плагины подключаются через composer.

AJAXGitWordPress
9 лет назад
MasterErik70
Эрик Иванов 
54 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
В процессе работы научился использовать системы контроля версий git и работать с репозиторием на Bitbacket. Вопрос решён.
Было интересно и увлекательно, многому сам научился) Спасибо за этот опыт)

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wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад