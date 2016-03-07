Программная часть – объемный проект

Ищем программиста для выполнения программной части.

Есть сверстанный дизайн.

Проект интересный и будет хорошим для вашего портфолио!

Бюджет ориентировочный, он и окончательный порядок оплаты обсуждается после вашего ознакомления с тз.

Обязательно пишите в заявке: каким технологиями владеете, "на чем" обычно разрабатываете сайты и ссылки на сделанные вами работы, если их нет у вас в профиле.