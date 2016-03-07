Программная часть – объемный проект

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок161 просмотр

Ищем программиста для выполнения программной части. 

Есть сверстанный дизайн. 

Проект интересный и будет хорошим для вашего портфолио!   

Бюджет ориентировочный, он и окончательный порядок оплаты обсуждается после вашего ознакомления с тз.   

Обязательно пишите в заявке: каким технологиями владеете, "на чем" обычно разрабатываете сайты и ссылки на сделанные вами работы, если их нет у вас в профиле. 

9 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров