Сформировать ЧПУ. Фреймворк - Codeigniter

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Закрыт2 заявки158 просмотров

Сейчас ЧПУ вида - /index.php/en/ads/54f59efd337e4/Night-Clubs/Aryan-Club

нужны такие - /gorod/rubrica/pod-rubrica/name-zavedenia/

Например:

/msk/18plus/Night-Clubs/Aryan-Club

CodeIgniter
9 лет назад
welife
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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