Запрограммировать калькулятор

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка71 просмотр

Нужен калькулятор с возможностью подключки к сайту авито или авто.ру , что бы можно было выводить ответы из фильтра рубрики  по цене и разным атрибутам на сайт, как бы транслировать   товар на моём сайте в 5 строк.. Нужен человек который способен разобраться  в этом вопросе  и внедрить калькулятор в сайт на вп.

9 лет назад
Merdigan
Денис 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

LSD_Soft
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$180
15 дней
Александр, великий мастер своего дела, человек очень творческий, обладающий креативным мышлением, настоящий профессионал своего дела! Я рекомендую всем работать с этим программистом с большой буквы. На Александре печать Господня! Если вы читаете этот отзыв значит вас привёл сюда ваш Ангел Хранитель! Желаю Александру любви и счастья в личной жизни, пусть его дом всегда будет полная чаша! Пусть радость и удача окружают вас и ваших близких! Рекомендую всем!
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LSD_Soft
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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