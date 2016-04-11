Запрограммировать калькулятор

Александр, великий мастер своего дела, человек очень творческий, обладающий креативным мышлением, настоящий профессионал своего дела! Я рекомендую всем работать с этим программистом с большой буквы. На Александре печать Господня! Если вы читаете этот отзыв значит вас привёл сюда ваш Ангел Хранитель! Желаю Александру любви и счастья в личной жизни, пусть его дом всегда будет полная чаша! Пусть радость и удача окружают вас и ваших близких! Рекомендую всем!