Настроить Mega Filter PRO на ОpenСart 1.5

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Подключил модуль, вроде работает, но фильтрация не происходит.

пример http://medelie.ru/korpusnaya-mebel/zhurnalnye-stoliki/

Нужно разобраться почему.

9 лет назад
guest_14570945427558
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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