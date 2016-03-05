Нужно сделать сайт обменного пункта. ТЗ по запросу.
Передать данные по API
Передача данных из Яндекс Метрики в Google Analytics
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен парсер отсюда http://sletat.ru/sale-of-tours/ и отсюда http://vandrouki.ru/2016/ Должны оформляться в статью и добавляться на сайт (примеры как это должно выглядеть здесь http://c-surfing.club/ru/akcii_russkie - представление ) . CMS сайта - друпал 7Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $80
нужно сделать копию очень простого сервиса. Нужно сделать копию со всем функционалом Именно точно такую же среду. Дизайн прям скопировать у них. Внутренности написать с нуля. Из функций там ввод ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен помощник программисту для доделки интернет-магазина на CMS Opencart 1.5.5.1 Объем работ скину в личку (кратко: Поправить стили, Допилить корзину, Доделать верстку по сайту). Оплата сдельная, по факту завершения ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать тз и сделать прототип личного кабинета по примеру сайта advertisers.leadia.ru Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве рекламодателя, чтобы увидеть логику работы. Тз нужно для программиста, чтобы избежать прений сторон при работе. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен скрипт который будет работая на моем хостинге, автоматом забирать публикацию в группе ВК и постить её в группе Одноклассники. Интересует цена и сроки. Группа донор - http://vk.com/vnz_v_bolgariiВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Редизайн (переврстка) сайта http://a-s-p.org/ Необходима кроссбраузерная, адаптивная верстка на уже работающем движке. Эскизы того, что нужно сделать и ТЗ – во вложении. Срок 7 дней Бюджет - 18000 руб.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для знатоков wp. На сайте wordpress нужно прописать сценарий возможности бесплатного\платного размещения заказа со стороны заказчика и бесплатного\платного размещения отклика на заказ со стороны исполнителя. Первично уже что то работает, но не верно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $20
НА основе дизайна http://www.samsung.com/ru/home/ сделать ленд на компьютерную тематику. Сырой набросок с ужасным дизайном здесь: http://helpiti.wix.com/helpit Нужно изменить текст (текст мой), поменять все фото, привязать форму оплаты, виджеты ВК, ОК, FB.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
перенес сайт на хостинг а теперь мне выдает вот это http://prntscr.com/abibf8 нужно разобраться с этим и все исправить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад