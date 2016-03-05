Скрипт авторепоста ВК - ОК

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

Нужен скрипт который будет работая на моем хостинге, автоматом забирать публикацию в группе ВК и постить её в группе Одноклассники.

Интересует цена и сроки. 

Группа донор - http://vk.com/vnz_v_bolgarii

9 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров