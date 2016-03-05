Создать XML фаил для выгрузки cian,avito

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка187 просмотров

Создать XML файл для выгрузки cian,avito, яндекс + минимальный функционал личного кабинета. 

Для начала только по аренде жилой недвижимости.

Оплата по договоренности.

9 лет назад
anstoprocentov
Максим 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров