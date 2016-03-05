Подготовить скелет сайта, чтобы его можно было потом продвигать по сео

Сделать сайт - для юр. услуг. Есть общая информация и есть категории подкатегории. Подкатегория будет под конкретную юридическую услуги. Эти подстраницы мы хотим делать по принципу лендинга, но обязательным является возможность его индексации. Короче нужен спец, которым поможет на начальном этапе продумать структуру сайт так, чтобы он был и подающим и чтобы мы его вывели по сео в верхние позиции.