Приветствую друзья! Нужно сверстать карточку товара и натянуть на битрикс, ничего создавать не нужно, структура иб есть. Хеадер и футер есть, нужно вставить блок фото, описание и блоки (см. картирку). Функционал и адаптивность повторить ...
Создание галереи фотографий, загруженных покупателями.
Создание галереи фотографий, загруженных покупателями, на eCommerce Magento сайте.
Функциональность: как здесь http://www.zurifurniture.com/gallery (обязательно)
1. Посетитель может загрузить фотографию мебели на наш сайт
2. Наш сотрудник может через админ панель (magento или другую) подтвердить публикацию фотографии, отклонить публикацию и/или удалить фото.
3. Наш сотрудник может выбрать товары, которые на фото и отметить их, введя ссылку и фото товара (товаров). Можно это сделать ручным способом. Возможна также связь с Magento и возможность выбора товара из списка.
Визуальная презентация и функциональность: точно такая же как здесь: http://www.zurifurniture.com/gallery (обязательно)
Бюджет на проект не определен, но мы ищем серьёзных специалистов, которые знают, что делают и будем оплачивать работу соответственно.
Что нам нужно от кандидата?
1. Примеры проектов, выполненных кандидатом
2. Объяснение технологий, которые Вы планируете использовать. Будет ли это Magento extension или независимый проект?
3. Если Вы представляете фирму, сообщите об этом.
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