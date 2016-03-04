Требуется программист php для исправления ошибки в коде, и его рефакторинг (идеально если вы вообще перепишет с нуля) Все данные в личной беседе скайпа На проекте глючит покупка встроенной валюты - отображается одна ...
Скрипт по смене изображения при нажатии
Здравствуйте, есть код - и он работает, при нажатии на картинку появляется другая картинка.
Проблема в том, что на одной странице мне нужно разместить 3 таких кода (другие изображения)., и тогда код начинает работать некорректно, меняются изображения оседании, с первого кода... Видимо нужно неких идентификатор каждому коду прописать, вот мой код:
Нужно сделать сейчас, я искал долго не смог найти... За разумную плату!
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