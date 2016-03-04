Скрипт по смене изображения при нажатии

Здравствуйте, есть код - и он работает, при нажатии на картинку появляется другая картинка.

Проблема в том, что на одной странице мне нужно разместить 3 таких кода (другие изображения)., и тогда код начинает работать некорректно, меняются изображения оседании, с первого кода... Видимо нужно неких идентификатор каждому коду прописать, вот мой код:

Нужно сделать сейчас, я искал долго не смог найти... За разумную плату!