Скрипт по смене изображения при нажатии

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Завершен3 заявки155 просмотров

Здравствуйте, есть код - и он работает, при нажатии на картинку появляется другая картинка.

Проблема в том, что  на одной странице мне нужно разместить 3 таких кода (другие изображения)., и тогда код начинает работать некорректно, меняются изображения оседании, с первого кода... Видимо нужно неких идентификатор каждому коду прописать, вот мой код:

Нужно сделать сейчас, я искал долго не смог найти... За разумную плату!

9 лет назад
maxlivemax2
Максим 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$3
1 день
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trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад