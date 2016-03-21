Разработка корпоративного сайта визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки120 просмотров

Нужен крутой сайт, для крутой компании. 

Занимаемся геодезическими изысканиями, межеванием. 

Нужно очень внушительное представительство в интернете, что бы продавало само! 

Работу делаем по договору с Юр. лицом. Возможна предоплата. 

Сайт под ключ.

9 лет назад
temavinogradoff2
Артем 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rolport
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$500
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

rolport
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад