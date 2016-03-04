WP-Property это топовый продукт на WordPress, с помощью которого можно создать сайт по продаже/аренде недвижимости. Мы ищем WordPress спициалиста для работы с нашим продуктом.
Требуется сделать подключение по SMPP + отправка Sms
Этап №1.
Тестирование и отладка отправки единичных сообщений.
Цели.
1) Протестировать и отладить процесс отправки сообщений по протоколу SMPP через шлюз оператора, а так же получение отчета о доставке.
2) Подготовить среду для разработки проекта - настроить сервер, установить VPN-соединение с оператором, создать базовый Laravel проект.
Потребности.
1) VPS-сервер в минимальной конфигурации с ОС Ubuntu 14.04 с правами root.
2) Реквизиты для доступа к шлюзу оператора.
Срок и стоимость.
Контроль.
Результатом выполнения этапа является:
1) Успешная доставка сообщений на номер абонента оператора посредством выполнения artisan-команды life:send-sms {phone_number} {message_text} (в результате выполнения, команда должна вернуть GUID операции.
2) Контроль статуса доставки посредством выполнения artisan-команды life:report {operation_guid}
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