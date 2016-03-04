Требуется сделать подключение по SMPP + отправка Sms

Этап №1.

Тестирование и отладка отправки единичных сообщений.

Цели.

1) Протестировать и отладить процесс отправки сообщений по протоколу SMPP через шлюз оператора, а так же получение отчета о доставке.

2) Подготовить среду для разработки проекта - настроить сервер, установить VPN-соединение с оператором, создать базовый Laravel проект.

Потребности.

1) VPS-сервер в минимальной конфигурации с ОС Ubuntu 14.04 с правами root.

2) Реквизиты для доступа к шлюзу оператора.

Срок и стоимость.

Контроль.

Результатом выполнения этапа является:

1) Успешная доставка сообщений на номер абонента оператора посредством выполнения artisan-команды life:send-sms {phone_number} {message_text} (в результате выполнения, команда должна вернуть GUID операции.

2) Контроль статуса доставки посредством выполнения artisan-команды life:report {operation_guid}