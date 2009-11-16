horal

Алексей Граков horal

 
41 годБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Скрипт коллективных покупок -groupon clone, iphone android казино, аукционы

Разработка приложений под iPhone

Примеры приложений в AppStore:

- http://itunes.apple.com/ca/app/mini/id423092016?mt=8 (Game called Mini)

- http://itunes.apple.com/ru/app/catapult-crazy-hd/id415738147?mt=8 - Christmas edition

- http://itunes.apple.com/ru/app/pizza/id376208031?mt=8 - Pizza edition

- http://itunes.apple.com/ru/app/gaelicperformance-3dcoach/id371668679?mt=8 - 3D Coach

http://itunes.apple.com/ru/app/resotage/id366458245?mt=8

Разрабатываем аналоги сайтов ( Groupon.com, darberry.ru и т.п. )

Пример решения: www.ganga.by

Готовый сайт коллективных покупок (скрипт коллективных покупок) : http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona (аналог дарбери, biglion.ru и т.п.)

Оплата через платежную систему: Interkassa, Telegate, возможно подключение любых платежных систем.

Продукты:

Скандинавские аукционы (а также скрипт dubli) - www.scandy3.ru

Смс-партнерка (скрипт смс партнерки) - www.affiliator-software.ru

Скрипт коллективных покупок: http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona

Веб-решения на:Drupal, Zend Framework, Php, Java.

Мы разработали: скандинавские аукционы, интернет-казино, партнерские программы, мобильные игры, отраслевые порталы.

Примеры:

www.gidepark.ru - посещаемость 400 000 человек в сутки. Написан на Zend Framework

Успех наших клиентов - это наша первоочередная задача. Мы прикладываем все силы, чтобы разрабатываемые приложения выполнялись в соответствии с требованиями и точно в срок.

Специализация:

Интернет казино ( PC игры, мобильные игры, партнерка, вап-сайт и т.п.)

Партнерские программы

Порталы

Разработка специфических Веб-приложений

Flash-программирование (разработка комопнентов для Flash)

Workflow система на Java ( wf.runa.ru )

Alfresco ( есть опыт кастомизации )

Языки

Php, Java

Zend Framework, phpDoctrine,

Php-движки:

Drupal, Joomla,

В работе над крупными проектами распределяем проект на 2 вида: тестовый и рабочий ( production )

Таким образом обеспечивается качество разработки, т.к. сначала обновление идет на тестовый сервер, где выполняются тесты, а потом уже рабочая версия идет на рабочий сервер (production)

Постоянно работаем над улучшением качества разработки.

Продвижение сайтов: от $400/мес под Yandex ( СНГ )

от $200/мес для РБ ( Yandex по региону Беларусь )

www.evenyoucanownahome.com - продвижение по запросу For sale by owner в google maps

Предлагаем также услуги: дизайн, продвижение сайтов, кроссбраузерная верстка

Решения:

- Xml Shop + партнерка

Партнерская программа (многоуровневый маркетинг) по продажи Replica (часы, телефоны и т.п.)

Решение для вебмастеров. У вас есть товар. Нужно продать. Делаете импорт товаров. Привлекаете вебмастеров. Вебмастера получают готовый магазин и получают процент с продаж. Магазин может работать без БД (на xml).

Реализация движка для wap-сайтов www.wapface.ru (для wapstart.ru )

Сообщества для байкеров (тематические социальные проекты, ссылки по запросу)

реазизовано на Zend Framework + Smarty + Google Maps + Ajax ( xajax + prototype + overlib).

Strong OOP, MVC.

Несколько проектов на Drupal:

www.tolex.by - реализация поиска автозапчастей (по кроссам - как на exist.ru)

www.cravt.by - сайт для сети парфюмерных магазинов

www.show-biz.by - портал о Белорусском шоубизнесе и исполнителях.

Публикации:

Обзорн фреймворков на конференции bynet2.org: http://www.bynet2.org/programm

Выступление на форуме разработчиков SEF: http://it-conf.ru/ru/content/130.htm

PHPAndroidJoomlaDrupalAjax
Портфолио
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Отзывы заказчиков
MAKmaster
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Нужна смс партнерка
Доволен сотрудничеством. Небольшую просрочку по срокам возместили.
Заказчик нормальный
Ответный отзыв
wildennn
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1600
10 баллов
14 лет назад
Доработка движка партнерки. Для horal.
Все сделали аккуратненько, но хотелось бы быстрее. Спасибо. Я доволен.
Нормальный заказчик Хотелось бы более четкой постановки задачи
Ответный отзыв
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Верстка под Drupal
Алексей очень грамотный исполнитель. Сделал все на высшем уровне. Будем обращаться ещё.
Ребята разработчики Все было на уровне
Ответный отзыв
Vassiliy23
Василий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1000
10 баллов
14 лет назад
CakePHP. Доработка и поддержка портала.
Все проблемные вопросы проекта команда Алексея благополучно разрешила. Продолжаем работу дальше.
Все было понятно Код достался нам не простой Но мы разобрались
Ответный отзыв
redbrick
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта на Joomla
Работа выполненна качественно и в срок! Возникали новые пожелания и доработки по проекту, на что Алексей оперативно реагировал и предлагал возможные варианты решения. Рекомендую!
Хороший заказчик. Был постоянно в Online. Было приятно работать.
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $200
от 1 дня
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