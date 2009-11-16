Скрипт коллективных покупок -groupon clone, iphone android казино, аукционы

Разработка приложений под iPhone

Примеры приложений в AppStore:

- http://itunes.apple.com/ca/app/mini/id423092016?mt=8 (Game called Mini)

- http://itunes.apple.com/ru/app/catapult-crazy-hd/id415738147?mt=8 - Christmas edition

- http://itunes.apple.com/ru/app/pizza/id376208031?mt=8 - Pizza edition

- http://itunes.apple.com/ru/app/gaelicperformance-3dcoach/id371668679?mt=8 - 3D Coach

http://itunes.apple.com/ru/app/resotage/id366458245?mt=8

Разрабатываем аналоги сайтов ( Groupon.com, darberry.ru и т.п. )

Пример решения: www.ganga.by

Готовый сайт коллективных покупок (скрипт коллективных покупок) : http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona (аналог дарбери, biglion.ru и т.п.)

Оплата через платежную систему: Interkassa, Telegate, возможно подключение любых платежных систем.

Продукты:

Скандинавские аукционы (а также скрипт dubli) - www.scandy3.ru

Смс-партнерка (скрипт смс партнерки) - www.affiliator-software.ru

Скрипт коллективных покупок: http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona

Веб-решения на:Drupal, Zend Framework, Php, Java.

Мы разработали: скандинавские аукционы, интернет-казино, партнерские программы, мобильные игры, отраслевые порталы.

Примеры:

www.gidepark.ru - посещаемость 400 000 человек в сутки. Написан на Zend Framework

Успех наших клиентов - это наша первоочередная задача. Мы прикладываем все силы, чтобы разрабатываемые приложения выполнялись в соответствии с требованиями и точно в срок.

Специализация:

Интернет казино ( PC игры, мобильные игры, партнерка, вап-сайт и т.п.)

Партнерские программы

Порталы

Разработка специфических Веб-приложений

Flash-программирование (разработка комопнентов для Flash)

Workflow система на Java ( wf.runa.ru )

Alfresco ( есть опыт кастомизации )

Языки

Php, Java

Zend Framework, phpDoctrine,

Php-движки:

Drupal, Joomla,

В работе над крупными проектами распределяем проект на 2 вида: тестовый и рабочий ( production )

Таким образом обеспечивается качество разработки, т.к. сначала обновление идет на тестовый сервер, где выполняются тесты, а потом уже рабочая версия идет на рабочий сервер (production)

Постоянно работаем над улучшением качества разработки.

Продвижение сайтов: от $400/мес под Yandex ( СНГ )

от $200/мес для РБ ( Yandex по региону Беларусь )

www.evenyoucanownahome.com - продвижение по запросу For sale by owner в google maps

Предлагаем также услуги: дизайн, продвижение сайтов, кроссбраузерная верстка

Решения:

- Xml Shop + партнерка

Партнерская программа (многоуровневый маркетинг) по продажи Replica (часы, телефоны и т.п.)

Решение для вебмастеров. У вас есть товар. Нужно продать. Делаете импорт товаров. Привлекаете вебмастеров. Вебмастера получают готовый магазин и получают процент с продаж. Магазин может работать без БД (на xml).

Реализация движка для wap-сайтов www.wapface.ru (для wapstart.ru )

Сообщества для байкеров (тематические социальные проекты, ссылки по запросу)

реазизовано на Zend Framework + Smarty + Google Maps + Ajax ( xajax + prototype + overlib).

Strong OOP, MVC.

Несколько проектов на Drupal:

www.tolex.by - реализация поиска автозапчастей (по кроссам - как на exist.ru)

www.cravt.by - сайт для сети парфюмерных магазинов

www.show-biz.by - портал о Белорусском шоубизнесе и исполнителях.

Публикации:

Обзорн фреймворков на конференции bynet2.org: http://www.bynet2.org/programm

Выступление на форуме разработчиков SEF: http://it-conf.ru/ru/content/130.htm