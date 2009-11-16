Разработка приложений под iPhone
Примеры приложений в AppStore:
- http://itunes.apple.com/ca/app/mini/id423092016?mt=8 (Game called Mini)
- http://itunes.apple.com/ru/app/catapult-crazy-hd/id415738147?mt=8 - Christmas edition
- http://itunes.apple.com/ru/app/pizza/id376208031?mt=8 - Pizza edition
- http://itunes.apple.com/ru/app/gaelicperformance-3dcoach/id371668679?mt=8 - 3D Coach
http://itunes.apple.com/ru/app/resotage/id366458245?mt=8
Разрабатываем аналоги сайтов ( Groupon.com, darberry.ru и т.п. )
Пример решения: www.ganga.by
Готовый сайт коллективных покупок (скрипт коллективных покупок) : http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona (аналог дарбери, biglion.ru и т.п.)
Оплата через платежную систему: Interkassa, Telegate, возможно подключение любых платежных систем.
Продукты:
Скандинавские аукционы (а также скрипт dubli) - www.scandy3.ru
Смс-партнерка (скрипт смс партнерки) - www.affiliator-software.ru
Скрипт коллективных покупок: http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona
Веб-решения на:Drupal, Zend Framework, Php, Java.
Мы разработали: скандинавские аукционы, интернет-казино, партнерские программы, мобильные игры, отраслевые порталы.
Примеры:
www.gidepark.ru - посещаемость 400 000 человек в сутки. Написан на Zend Framework
Успех наших клиентов - это наша первоочередная задача. Мы прикладываем все силы, чтобы разрабатываемые приложения выполнялись в соответствии с требованиями и точно в срок.
Специализация:
Интернет казино ( PC игры, мобильные игры, партнерка, вап-сайт и т.п.)
Партнерские программы
Порталы
Разработка специфических Веб-приложений
Flash-программирование (разработка комопнентов для Flash)
Workflow система на Java ( wf.runa.ru )
Alfresco ( есть опыт кастомизации )
Языки
Php, Java
Zend Framework, phpDoctrine,
Php-движки:
Drupal, Joomla,
В работе над крупными проектами распределяем проект на 2 вида: тестовый и рабочий ( production )
Таким образом обеспечивается качество разработки, т.к. сначала обновление идет на тестовый сервер, где выполняются тесты, а потом уже рабочая версия идет на рабочий сервер (production)
Постоянно работаем над улучшением качества разработки.
Продвижение сайтов: от $400/мес под Yandex ( СНГ )
от $200/мес для РБ ( Yandex по региону Беларусь )
www.evenyoucanownahome.com - продвижение по запросу For sale by owner в google maps
Предлагаем также услуги: дизайн, продвижение сайтов, кроссбраузерная верстка
Решения:
- Xml Shop + партнерка
Партнерская программа (многоуровневый маркетинг) по продажи Replica (часы, телефоны и т.п.)
Решение для вебмастеров. У вас есть товар. Нужно продать. Делаете импорт товаров. Привлекаете вебмастеров. Вебмастера получают готовый магазин и получают процент с продаж. Магазин может работать без БД (на xml).
Реализация движка для wap-сайтов www.wapface.ru (для wapstart.ru )
Сообщества для байкеров (тематические социальные проекты, ссылки по запросу)
реазизовано на Zend Framework + Smarty + Google Maps + Ajax ( xajax + prototype + overlib).
Strong OOP, MVC.
Несколько проектов на Drupal:
www.tolex.by - реализация поиска автозапчастей (по кроссам - как на exist.ru)
www.cravt.by - сайт для сети парфюмерных магазинов
www.show-biz.by - портал о Белорусском шоубизнесе и исполнителях.
Публикации:
Обзорн фреймворков на конференции bynet2.org: http://www.bynet2.org/programm
Выступление на форуме разработчиков SEF: http://it-conf.ru/ru/content/130.htm
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