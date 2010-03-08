Сайт www.italiaallservices.it дает "вирус" на браузере Chrome, а Internet Explorer вроде нормально работает. Необходимо удалить вирус, чтобы сайт работал со всеми браузерами, включая Chrome. ...
Нужно вылечить сайт от вируса сегодня!
Есть сайт, при заходе на который пишет, что есть вирус.
Если урлы. на которые вирус шлет данные:
раньше он прописывался вот так:
document.write("
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Проверка на кросс-браузерность, ошибки ввода информации, работы с пользовательским интерфейсом. Юзабилити пока не нужно. Ошибки (при каких условиях возникает, какая ошибка выводится, что должно выводится, принтскрин) нужно вносить в систему управления проектами, через ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, Необходим программист, который сможет удалить вирусы с сайта. Поселился предположительно Trojan.JS.Iframe.dy но точно не известно. По срокам: чем раньше, тем лучше.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо провести аудит сайта на Joomla на тему поиска дыр для вирусов и залатить их)Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть сайт http://businessinf.ru Переехал на http://businessinfru.34.com1.ru/ Почему-то не работает, надо помочь вернуть его к жизни CMS - JoomlaТестирование сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Интересует обновление и оптимизация контента, создания Продающих страниц, внутренних Landing page. Заинтересованны в качественном Повышении конверсии нашего сайта acmelight.com.ua - А так же провести тестирование ресурса. В предложении ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется протестировать интерфейс сайта на юзабильность, подготовить письменный отчет и рекомендации. Подробности только кандидатам, предоставившим свое портфолио.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, необходимо проверить и почистить сайты от вирусов. Жду предложений. Школьников не беспокоить!Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо протестировать сайты + после тестирования исправить ошибки,тоесть закончить сайты. вся инфа при личном общении.Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Требуется очистить сайт от вирусов, и если можно настроить что бы вирусы не лезли и не внасили свои коды в файлы! сайт на joomla.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад