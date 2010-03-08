Нужно вылечить сайт от вируса сегодня!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен7 заявок223 просмотра

Есть сайт, при заходе на который пишет, что есть вирус.

Если урлы. на которые вирус шлет данные:

vlaconsulting.com

kulodaymandir.com

metatroningeneiria.com

раньше он прописывался вот так:

document.write("

15 лет назад
horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shaddy
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Нужно было найти где спрятался вирус на сайте. Анатолий определил как закодировался вирус - и мы его уже сами почистили. Проблему быстро нашли - спасибо за оперативность!
хороший заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

shaddy
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад