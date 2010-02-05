Сайт переехал, не работает. Joomla

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок172 просмотра

Есть сайт http://businessinf.ru

Переехал на http://businessinfru.34.com1.ru/

Почему-то не работает, надо помочь вернуть его к жизни

CMS - Joomla

Joomla
15 лет назад
alexander_vip
Александр 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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