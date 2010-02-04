Тестирование сайта на юзабилити

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки159 просмотров

Требуется протестировать интерфейс сайта на юзабильность, подготовить письменный отчет и рекомендации.

Подробности только кандидатам, предоставившим свое портфолио.

15 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров