Сайт www.italiaallservices.it дает "вирус" на браузере Chrome, а Internet Explorer вроде нормально работает. Необходимо удалить вирус, чтобы сайт работал со всеми браузерами, включая Chrome. ...
Тестирование сайта на юзабилити
Требуется протестировать интерфейс сайта на юзабильность, подготовить письменный отчет и рекомендации.
Подробности только кандидатам, предоставившим свое портфолио.
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