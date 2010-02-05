Тестирование сайта

Проверка на кросс-браузерность, ошибки ввода информации, работы с пользовательским интерфейсом. Юзабилити пока не нужно.

Ошибки (при каких условиях возникает, какая ошибка выводится, что должно выводится, принтскрин) нужно вносить в систему управления проектами, через нее же отвечать на вопросы, и проверять когда сделано. Оплата в зависимости от количества и уровня найденных ошибок – от 0.1 до 1$ за ошибку.

Если нет подобного портфолио – есть сайт на тестирование.

Также интересует удаленное ведение проекта.