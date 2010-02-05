Требуется повышение конверсии для acmelight.com.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки163 просмотра

Интересует обновление и оптимизация контента, создания Продающих страниц, внутренних Landing page.

Заинтересованны в качественном Повышении конверсии нашего сайта acmelight.com.ua

- А так же провести тестирование ресурса.

В предложении указать :

- Что конкретно можете предложить,

- Стоимость,

-Пример аналогичной работы

будем рады сотруднечеству.

15 лет назад
acmelight
Игорь 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров