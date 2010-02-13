Очистка сайта от вирусов

Проверка на кросс-браузерность, ошибки ввода информации, работы с пользовательским интерфейсом. Юзабилити пока не нужно. Ошибки (при каких условиях возникает, какая ошибка выводится, что должно выводится, принтскрин) нужно вносить в систему управления проектами, через ...