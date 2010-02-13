Сайт www.italiaallservices.it дает "вирус" на браузере Chrome, а Internet Explorer вроде нормально работает. Необходимо удалить вирус, чтобы сайт работал со всеми браузерами, включая Chrome. ...
Очистка сайта от вирусов
Здравствуйте,
Необходим программист, который сможет удалить вирусы с сайта.
Поселился предположительно Trojan.JS.Iframe.dy но точно не известно.
По срокам: чем раньше, тем лучше.
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