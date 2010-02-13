Очистка сайта от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок137 просмотров

Здравствуйте,

Необходим программист, который сможет удалить вирусы с сайта.

Поселился предположительно Trojan.JS.Iframe.dy но точно не известно.

По срокам: чем раньше, тем лучше.

15 лет назад
Alexey_L
Алексей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров