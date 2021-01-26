Требуются провести доработки игры на Lua

Переработка игры по ТЗ "Конфликт" во вложении. Доработка игры “Комиксы” Доработка игры "Антискука" Как бы нам на все игрушки добавить фавиконки.
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Есть игра, написанная на lua, требуется провести доработки примерно на 200-400 часов
Ищем толкового исполнителя с опытом работы
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