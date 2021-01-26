Требуются провести доработки игры на Lua

Разработка игрЗакрыт1 заявка651 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть игра, написанная на lua, требуется провести доработки примерно на 200-400 часов 

Ищем толкового исполнителя с опытом работы ﻿

3 года назад
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка игры на unity С#

    Разработка игры на unity С# в жанре "Угадай слова" Основной геймплей игры - https://www.youtube.com/watch?v=ovAiQqE2fYc&amp;list=PLwfTCPXCjwJPuksT4t0dHzDHxDz3fpr4m Игра будет содержать 30 уровней. Есть подробное ТЗ - отправлю в лс.

    Unity
    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать игру на unity под андроид

    Требуется создать онлайн шутер, настроить материалы на 3d-моделях, создать локации, освещение, добавить звуки, настроить готовую анимацию, настроить покупки и рекламу. Плюсом для меня будет хорошая (быстрая) коммуникация. Подробнее лично обсуждается Предлагайте свои цены

    Unity
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перетяжка дизайна Unity приложения

    Unity проект - https://yareel.com, клиенты WebGl и Android. Ищем Unity C# разработчика - необходимо "натянуть" новый дизайн, текущий сделан на tk2d, новый на Unity UI. Процесс перетяжки уже идёт, необходимо будет скоординироваться с другими разработчиками. Более детально, ...

    Unity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Игра на pj5s

    Необходимо создать игру для десктопа с очень простым алгоритмом на pj5s. Важно использовать только это расширение js, другие варианты не нужны

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется реализация игрового движка.

    Всем привет!Сразу оговорюсь, я не программист и не геймдизайнер, поэтому если что то называюне теми словами или что то путаю, громко не смейтесь.))Есть хоббийный проект. Понимаю, что хобби это удовольствие, а за удовольствия надо платить)), ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание азартной игры "покер на костях"

    $500

    1. Разработка азартной игры для iOS и Android "Покер на костях" на Unity с возможностью вывода выигранных денег через сайт игры. 2. Создание сайта для вывода выигранных денег по принципу - сайт покупает у игроков ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад