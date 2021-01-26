Игра на pj5s

Всем привет!Сразу оговорюсь, я не программист и не геймдизайнер, поэтому если что то называюне теми словами или что то путаю, громко не смейтесь.))Есть хоббийный проект. Понимаю, что хобби это удовольствие, а за удовольствия надо платить)), ...