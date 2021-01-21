Создание азартной игры "покер на костях"

$500
Разработка игрЗакрыт6 заявок640 просмотров
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1. Разработка азартной игры для iOS и Android "Покер на костях" на Unity с возможностью вывода выигранных денег через сайт игры.

2. Создание сайта для вывода выигранных денег по принципу - сайт покупает у игроков игровую валюту.

3. Разработка дизайна для игры и сайта.

Более подробно в ТЗ

Бюджет - примерный. Окончательный - по согласованию

Работа только по безопасной сделке.

В случае успешного выполнения, требуется человек для дальнейшего обслуживания, дополнения и развития проекта

3 года назад
harrycherk
Игорь 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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