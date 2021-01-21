Создание азартной игры "покер на костях"

Здравствуйте. Мне нужно создать лаунчер. Рассмотрю все ваши предложения по стоимости проекта. Из основных особенностей можно выделить (помимо скачивания/раздачи и запуска игры): регистрацию, возможность поставить анимированный фон, пару плашек для новостей, несколько закладок и ...
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1. Разработка азартной игры для iOS и Android "Покер на костях" на Unity с возможностью вывода выигранных денег через сайт игры.
2. Создание сайта для вывода выигранных денег по принципу - сайт покупает у игроков игровую валюту.
3. Разработка дизайна для игры и сайта.
Более подробно в ТЗ
Бюджет - примерный. Окончательный - по согласованию
Работа только по безопасной сделке.
В случае успешного выполнения, требуется человек для дальнейшего обслуживания, дополнения и развития проекта
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