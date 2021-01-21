Разработка клиента для SA:MP Mobile

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Необходимо доработать существующие исходники для samp mobile, завести стабилизацию~

Необходимые навыки:

1. Умение реверсировать функции

2. Знание C

3 года назад
rizzy
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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