Желательно сайт "под ключ". Возможно только ТЗ.

Требуется программист для создания клона уже вышедшей игры на Стиме, ПК. Код написан достаточно понятно и с комментариями. Работа удаленная. Оплата договорная и зависит от опыта программиста. Особенности работы: Оригинальная игра сделана в старой версии Unity ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка ТЗ для сайта, который будет площадкой для предоставления игрового поля в простые игры, типа домино, шашки, бильярд, нарды и т.д... Данный ресурс должен включать в себя все необходимое для проведения и мониторинга данных игр (10-15 шт). Подразумевается игра на очки (внутренняя валюта, которая покупается. Сайт получает % за предоставление игрового поля).
Исполнитель должен быть территориально из Украины.
- Похожие заказы
- $1000Разработка игр13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать игру для десктопа с очень простым алгоритмом на pj5s. Важно использовать только это расширение js, другие варианты не нужны. Техзадание по ссылке: [url=https://www.figma.com/file/m5EDAo714sHKvZIXAJ6iAe/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/m5EDAo714sHKvZIXAJ6iAe/Untitled?node-id=0%3A1[/url]Разработка игр1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, Ищу мобильного разработчика, который по ТЗ и готовому дизайну в Figma сделает мобильное приложение. Суть приложения - раскраска по номерам, прототип в каком-то виде уже существует, но его нужно будет полностью пересмотреть. Необходимо обладать ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
это краткое описание игры из презы. Нужно найти разработчиков, которые смогут до 08.02 сделать нормальную, а не лажовую игру. Как вариант можно предложить готовую с ее адаптацией под клиента.Клиент - ИТ-компания, играть будут сотрудники, примерно ...Разработка игр6 заявокЗакрыт3 года назад
Игра: Necromant 1. Очем игра? Игра о том, что Игроки набирают армии с умерших и сражаются. Есть игроки – Некроманты, которыенаделены силой черной магии «поднятие из мертвых «крипов»», крипы – или суммоны которые стоят ( или ходят ) по какой ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте, меня интересует проект на подобие данного сайта [url=http://www.ggstandoff.com/?fbclid=IwAR0SenAYw5ThTx9XE0scyg4X_EHJsfrAkhL4S8BWg_KzGc8ug_XXCLhdnUU]www.ggstandoff.com[/url]Открытие кейсов в мобильной игре Standoff2Закрыт3 года назад
Необходимо разработать прототип автосимулятора с повреждениями автомобилей (не запрещается использовать какие то готовые асеты) Ближайшии аналоги BeamNG на компьютере На Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikita4ever.sccpsd Прототип должен включать в себя одну машину, одну трассу (какой то тестовый полигон и городскую часть), так ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать бота который будет играть в Дурак Онлайн на эмуляторе Blue Stacks на Windows и проигрывать пример: Первый аккаунт( то есть я скидывает 5 карт второму ( боту) , который их подбирает,и так до ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте всем. У меня есть небольшая игра. 2d песочница, которая находится в стадии разработки. В скором времени я планирую выпустить игру официально, но до этого момента необходимо её продвижение. Скриншоты: https://yadi.sk/d/haqSKo0kDFfDsg?w=1Закрыт3 года назад
Нужен стиллер для игры samp (мод на мультиплеер для игры GTA San Andreas) . Стиллер должен воровать логин и пароль игрока когда он его скачает.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад