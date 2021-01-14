Нужен стиллер для игры samp

Необходимо доработать прототип на Unity в 3d. Танк движется по бесконечно генерируемым уровню. Необходимо добавить: [list][*]остановку танка, выезд поочередно от одного до трех вражеских танков.[*]стрельбу врагов по игроку, первые два раза мимо, затем попадают в цель.[*]стрельбу ...