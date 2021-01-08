Прототип 3d мобильной игры (референсы Ninja Fruit и Cookie Clicker)

Привет,Планируется к запуску игровой проект 3d мобильной игры для детей, опыт работы над которым вас не оставит равнодушным. В игре креативно сочетаются игровые механики таких жанров как slasher (e.g. Fruit Ninja), кликер (e.g. Cookie Clicker) и balance game (e.g. Keep Balance). Сюжет лаконичен, но при этом очень запоминающийся. В игровом процессе бОльший акцент на визуальном и звуковом ряде.Уже готова документация, графика и подобраны звуки. Необходим талантливый 3д разработчик со светлой головой для работы над первой частью проекта вместе со мной и моей командой - созданием прототипа игры. Этот изначальный заказ по созданию прототипа может повлечь дополнительный заказ/партнерство по разработке полной версии игры.

Объем работы над прототипом относительно небольшой, так как в прототипе:- всего 3 игровых элемента в игровой механике- 1 игровой уровень продолжительностью 2 минуты - минимум UIЧто ожидается от специалиста в рамках выполнения данного проекта:- создать несколько 3д моделей основных игровых элементов (в их основе простые геометрические формы, может даже найдем готовые ассеты и еще больше сократим объем работы) + что еще потребуется для реализации core game loop согласно документации- создать и настроить текстуры, свет, плотности и другие свойства элементов для соблюдения требований креативного дизайнера по созданию специально заданной атмосферы (отображена в документации)- создать анимации, написать алгоритмы поведения элементов и игрового процесса (есть детальная документация с разбором каждого момента с наглядными скриншотами/зарисовками), создать игровой уровень и ведение очков- собрать адаптивный играбельный билд для тестирования внутри команды (для платформе Android).Если вам интересен проект, напишите условия, на которых вы готовы сотрудничать (или обычно работаете) и примеры ваших работ (в направлении 3d игр). Также начните пожалуйста ваше сообщение с фразы "Доброго времени суток, " - так я смогу понять что вы внимательно читаете документацию и с вами можно иметь дело (а не бот, который спамит все объявления по данной тематике). Учитывая предложенные вами условия и опыт, я бы хотел провести с вами предварительный звонок для обсуждения проекта и точной оценки объема работ (на таком звонке фрилансеру будет показа документация с подробными скриншотами и требованиями).