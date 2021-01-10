Игра Snake

Добрый день! Интересует разработка игры на Unity, В стиле match 3, по типу этой [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.match.three.candygummy2.free]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.match.three.candygummy2.free[/url] Основные требования. · Полная вовлеченность в проект · Командная работа через GIT · Учет рейтингов в игре Google Play Games · Интеграция и работа со следующими SDK (Firebase, Appsflyer, Facebook, ...
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Язык программирование С. Создание игры змейка. Нужно дописать код (функции) для игры в готовом шаблоне (файл указан внизу с описанием задачи и шаблоном). Компиляция через gcc linux.
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