Разработка игр на Flutter(Dart)

Необходимо разрабатывать мобильные игры и приложения и настраивать работу вебвью в них. Нам требуются разработчики для создания простых MVP под Android/Ios. Приложения простые, преимущественно игровой тематики. Под каждую задачу предоставляем ТЗ и все необходимые ресурсы. Тематика игр очень разнообразная. Но в целом тематика приложений идет под гемблинг/беттинг.