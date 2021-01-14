Разработка игр на Flutter(Dart)

Необходимо разрабатывать мобильные игры и приложения и настраивать работу вебвью в них. Нам требуются разработчики для создания простых MVP под Android/Ios. Приложения простые, преимущественно игровой тематики. Под каждую задачу предоставляем ТЗ и все необходимые ресурсы. ...
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Необходимо разрабатывать мобильные игры и приложения и настраивать работу вебвью в них. Нам требуются разработчики для создания простых MVP под Android/Ios. Приложения простые, преимущественно игровой тематики. Под каждую задачу предоставляем ТЗ и все необходимые ресурсы. Тематика игр очень разнообразная. Но в целом тематика приложений идет под гемблинг/беттинг.
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