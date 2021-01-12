Лаунчер для игрового проекта

Добрый день! Интересует разработка игры на Unity, аналог вот этой [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superplusgames.hosandroid]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superplusgames.hosandroid[/url] Графику предоставим в необходимом виде Основные требования. · Полная вовлеченность в проект · Командная работа через GIT · Учет рейтингов в игре Google Play Games · Создание сетевой игры Мультиплеер, (Photon/Unet) · Интеграция и работа со следующими ...
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Требуется создать лаунчер для игрвого проекта по Arma 3
Необходимые функции:
-Авторизация через Steam (Steam ID сверяется с базой игроков и в лаунчере выводится иговой ник)
-Чат (Запрет отправки сообщения с неподдерживаемыми символами)
-Интеграция teamspeak3 (Запуск и подключение к каналу вместе с запуском лаунчера,)
-Интеграция новостецй из группы вк (Картинка с заголовком и текст поста снизу)
-Настройки: содержат Параметры запуска игры (Включение мультипоточности, указание кол-ва видеопамяти и т.д) и, ниже, Параметры лаунчера (Установить аватар для отображения в чате, Возможность включить/выключить автоматическое закрытие teamspeak3 вместе с закрытием лаунчера)
-Информация о сервере (Сервер включен/выключен, сколько человек онлайн)
-Автоапдейтер (При запуске лаунчер сверяет свои файлы с файлами на сервере)
-Закрытие лаунчера сворачивает его в трей, основные функции (запуск игры, свернуть/развернуть, закрыть)
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