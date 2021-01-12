Лаунчер для игрового проекта

Требуется создать лаунчер для игрвого проекта по Arma 3

Необходимые функции:

-Авторизация через Steam (Steam ID сверяется с базой игроков и в лаунчере выводится иговой ник)

-Чат (Запрет отправки сообщения с неподдерживаемыми символами)

-Интеграция teamspeak3 (Запуск и подключение к каналу вместе с запуском лаунчера,)

-Интеграция новостецй из группы вк (Картинка с заголовком и текст поста снизу)

-Настройки: содержат Параметры запуска игры (Включение мультипоточности, указание кол-ва видеопамяти и т.д) и, ниже, Параметры лаунчера (Установить аватар для отображения в чате, Возможность включить/выключить автоматическое закрытие teamspeak3 вместе с закрытием лаунчера)

-Информация о сервере (Сервер включен/выключен, сколько человек онлайн)

-Автоапдейтер (При запуске лаунчер сверяет свои файлы с файлами на сервере)

-Закрытие лаунчера сворачивает его в трей, основные функции (запуск игры, свернуть/развернуть, закрыть)