Требуется программист, Unity, клон

Нужен стиллер для игры samp (мод на мультиплеер для игры GTA San Andreas) . Стиллер должен воровать логин и пароль игрока когда он его скачает.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для создания клона уже вышедшей игры на Стиме, ПК. Код написан достаточно понятно и с комментариями. Работа удаленная. Оплата договорная и зависит от опыта программиста.
Особенности работы: Оригинальная игра сделана в старой версии Unity 5.3.4р4. Игра 2D. В современных версиях Unity она не запускается ( много ошибок ). Для клона приобретен ассет, который запускается в более поздних версиях Unity чем 5.3. Первостепенная задача исправить все ошибки и запустить оригинальный проект игры и ассет вместе на последней версии Юнити. Для этого нужно будет разобраться в коде игры и исправить ошибки несоответствий версий Unity при переходе на более новую версию.
Следующая задача это заменить старый интерфейс игры на новый и интегрировать ассет в игру. Новый интерфейс уже готов. Ассет представляет собой глобальную трехмерную карту-глобус. Он заменяет двухмерную карту. Игровая механика остается совершенно неизменной. В основном, клон игры это исключительно косметическая замена интерфейса с самым малым дополнением игровой механики.
Окончательная фаза работы это тест, выкладывание билда на Стим, релиз и исправление пост релиз ошибок.
Работа ведется при постоянном контакте со мной по скайпу ( можно в каждодневном режиме ) и с четким и понятным ТЗ в онлайн менеджере.
Предположительно, работу можно сделать за месяц при полной рабочей занятости над проектом. Если этот проект дополнительная занятость для вас то не проблема сроки увеличить, но оплата остается изначально обговоренной. Между нами будет подписан договор утверждая оплату, сроки и личную ответственность сторон. Само собой перед подписанием договора мы обговорим все нюансы работы.
При удачном сотрудничестве, после завершения этого проекта начинается следующий. Программистам с маленьким опытом работы или малым опытом работы именно в Unity такая задача будет не под силу.
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