Игорь Кондратьев WingsmightWingsmight
22 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Чистый код и довольные заказчики
Занимаюсь профессиональной разработкой игр на Unity более 5 лет.
Разрабатываю мобильные приложения под Android и iOS около 4 лет.
Языки программирования:
C#, Swift, Java, Kotlin
Примеры моих работ:
Folk Hero - 2D слешер (главный программист)
Down In The Dark - главный программист
Let's talk - главный программист
Swipe warrior - главный программист
За короткий срок напишу прототип игры
Смогу разобраться в чужом коде и помочь в разработке
Создам игру любого масштаба с нуля до конца
Мобильное приложение для iOS и Android "под ключ"
Портфолио
- Демо игры Bloodsong - визуальная новелла45 просмотров
- Игра "Swipe warrior" - рпг-кликер со свайпом76 просмотров