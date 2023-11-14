Wingsmight

Игорь Кондратьев Wingsmight

 
22 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Чистый код и довольные заказчики

Занимаюсь профессиональной разработкой игр на Unity более 5 лет.
Разрабатываю мобильные приложения под Android и iOS около 4 лет.

Языки программирования:
C#, Swift, Java, Kotlin

Примеры моих работ:

Folk Hero - 2D слешер (главный программист)

Down In The Dark - главный программист

Let's talk - главный программист

Swipe warrior - главный программист

  • За короткий срок напишу прототип игры

  • Смогу разобраться в чужом коде и помочь в разработке

  • Создам игру любого масштаба с нуля до конца

  • Мобильное приложение для iOS и Android "под ключ"

AndroidiOSПриложение для iOSПриложение для AndroidUnity