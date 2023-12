Чистый код и довольные заказчики

Занимаюсь профессиональной разработкой игр на Unity более 5 лет.

Разрабатываю мобильные приложения под Android и iOS около 4 лет.



Языки программирования:

C#, Swift, Java, Kotlin

Примеры моих работ:

Folk Hero - 2D слешер (главный программист)

Down In The Dark - главный программист

Let's talk - главный программист

Swipe warrior - главный программист