Разработка игры на Unity

Разработка игрЗакрыт4 заявки723 просмотра
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Добрый день,

Ищу мобильного разработчика, который по ТЗ и готовому дизайну в Figma

сделает мобильное приложение. Суть приложения - раскраска по номерам,

прототип в каком-то виде уже существует, но его нужно будет полностью

пересмотреть. Необходимо обладать опытом работы на Unity.

Что нужно сделать: 

- сверстать все экраны 

- сделать красивую анимацию в некоторых местах 

- сделать покупки 

- интегрировать аналитику, раскидать ивенты 

- сделать локализацию 

- разработать серверную часть (предполагается хранить картинки на сервере)

- etc 

Первая версия состоит из 7-8 экранов. 

В проекте будем использовать: 

- TestFlight для бета-тестирования 

- аналитика ( Facebook Business SDK, Appmetrica.yandex, Apple Connect, Fabric and etc.) 

- etc

Unity
3 года назад
picaso3d
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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