Разработка игры на Unity

Требуется программист для создания клона уже вышедшей игры на Стиме, ПК. Код написан достаточно понятно и с комментариями. Работа удаленная. Оплата договорная и зависит от опыта программиста. Особенности работы: Оригинальная игра сделана в старой версии Unity ...
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Добрый день,
Ищу мобильного разработчика, который по ТЗ и готовому дизайну в Figma
сделает мобильное приложение. Суть приложения - раскраска по номерам,
прототип в каком-то виде уже существует, но его нужно будет полностью
пересмотреть. Необходимо обладать опытом работы на Unity.
Что нужно сделать:
- сверстать все экраны
- сделать красивую анимацию в некоторых местах
- сделать покупки
- интегрировать аналитику, раскидать ивенты
- сделать локализацию
- разработать серверную часть (предполагается хранить картинки на сервере)
- etc
Первая версия состоит из 7-8 экранов.
В проекте будем использовать:
- TestFlight для бета-тестирования
- аналитика ( Facebook Business SDK, Appmetrica.yandex, Apple Connect, Fabric and etc.)
- etc
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