Продвинуть игру с помощью СММ и Таргетированной рекламы

Требуется программист для создания клона уже вышедшей игры на Стиме, ПК. Код написан достаточно понятно и с комментариями. Работа удаленная. Оплата договорная и зависит от опыта программиста. Особенности работы: Оригинальная игра сделана в старой версии Unity ...
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Здравствуйте всем. У меня есть небольшая игра. 2d песочница, которая находится в стадии разработки. В скором времени я планирую выпустить игру официально, но до этого момента необходимо её продвижение.
Скриншоты: https://yadi.sk/d/haqSKo0kDFfDsg?w=1
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