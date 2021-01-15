Продвинуть игру с помощью СММ и Таргетированной рекламы

Здравствуйте всем. У меня есть небольшая игра. 2d песочница, которая находится в стадии разработки. В скором времени я планирую выпустить игру официально, но до этого момента необходимо её продвижение.

Скриншоты: https://yadi.sk/d/haqSKo0kDFfDsg?w=1