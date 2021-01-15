Продвинуть игру с помощью СММ и Таргетированной рекламы

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Разработка игрЗакрыт3 заявки577 просмотров
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Здравствуйте всем. У меня есть небольшая игра. 2d песочница, которая находится в стадии разработки. В скором времени я планирую выпустить игру официально, но до этого момента необходимо её продвижение.

Скриншоты: https://yadi.sk/d/haqSKo0kDFfDsg?w=1

3 года назад
gleblarinpop
Глеб Ларин 
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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