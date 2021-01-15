Создание бота для игры дурак онлайн

Нужно сделать бота который будет играть в Дурак Онлайн на эмуляторе Blue Stacks на Windows и проигрывать

пример: Первый аккаунт( то есть я скидывает 5 карт второму ( боту) , который их подбирает,и так до конца пока он не проиграет( колода 24 карты) . когда бот проиграл игра начинается по новой , но я сразу же сдаюсь боту что бы вернуть ему деньги и он мог продолжать играть. и так по новой. Скорость игры должна быть как можно максимально быстрой.