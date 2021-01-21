Онлайн мини игра

Разработка игрЗакрыт6 заявок500 просмотров
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это краткое описание игры из презы. Нужно найти разработчиков, которые смогут до 08.02 сделать нормальную, а не лажовую игру. Как вариант можно предложить готовую с ее адаптацией под клиента.Клиент - ИТ-компания, играть будут сотрудники, примерно 1000 чел, повод - День св. Валентина.ТЗ по игре:- Идея заключается в том, чтобы помочь объединиться двум сердцам/существам/предметам. ВАЖНО не использовать понятия м и ж, т.к. компания открытая и может же быть м+м и ж+ж))) Поэтому, чтобы никого не обидеть, мы уходим от традиционных понятий. Как вариант, можно даже, чтобы мышка искала компьютер, или комп искал вай-фай.- это игра-бродилка. Т.е. герой ходит, собирает сердечки, например, зарабатывает баллы. Из заданий могут быть: сложить паззл из разбитого сердца, пройти по лабиринту, просто бродить, собирать сердечки и уходить от монстриков.- нужен рейтинг, чтобы игроки видели свои баллы и баллы других участников.- в игру можно играть неогр. кол-во раз- нужна регистрация, чтобы участник себя назвал один раз и далее он бы числился под этим логином.- длительность игры - 5 мин, чтобы она не отвлекала от рабочего процесса- адаптация к мобильному может быть, но если это доп.кост, то вынести его отдельно.- доступ к игре по ссылке, без скачивания доп.программ

3 года назад
guest_16113041773872
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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