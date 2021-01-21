Онлайн мини игра

Требуется программист для создания клона уже вышедшей игры на Стиме, ПК. Код написан достаточно понятно и с комментариями. Работа удаленная. Оплата договорная и зависит от опыта программиста. Особенности работы: Оригинальная игра сделана в старой версии Unity ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
это краткое описание игры из презы. Нужно найти разработчиков, которые смогут до 08.02 сделать нормальную, а не лажовую игру. Как вариант можно предложить готовую с ее адаптацией под клиента.Клиент - ИТ-компания, играть будут сотрудники, примерно 1000 чел, повод - День св. Валентина.ТЗ по игре:- Идея заключается в том, чтобы помочь объединиться двум сердцам/существам/предметам. ВАЖНО не использовать понятия м и ж, т.к. компания открытая и может же быть м+м и ж+ж))) Поэтому, чтобы никого не обидеть, мы уходим от традиционных понятий. Как вариант, можно даже, чтобы мышка искала компьютер, или комп искал вай-фай.- это игра-бродилка. Т.е. герой ходит, собирает сердечки, например, зарабатывает баллы. Из заданий могут быть: сложить паззл из разбитого сердца, пройти по лабиринту, просто бродить, собирать сердечки и уходить от монстриков.- нужен рейтинг, чтобы игроки видели свои баллы и баллы других участников.- в игру можно играть неогр. кол-во раз- нужна регистрация, чтобы участник себя назвал один раз и далее он бы числился под этим логином.- длительность игры - 5 мин, чтобы она не отвлекала от рабочего процесса- адаптация к мобильному может быть, но если это доп.кост, то вынести его отдельно.- доступ к игре по ссылке, без скачивания доп.программ
- Похожие заказы
- $1000Разработка игр13 заявокЗакрыт3 года назад
Игра: Necromant 1. Очем игра? Игра о том, что Игроки набирают армии с умерших и сражаются. Есть игроки – Некроманты, которыенаделены силой черной магии «поднятие из мертвых «крипов»», крипы – или суммоны которые стоят ( или ходят ) по какой ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте, меня интересует проект на подобие данного сайта [url=http://www.ggstandoff.com/?fbclid=IwAR0SenAYw5ThTx9XE0scyg4X_EHJsfrAkhL4S8BWg_KzGc8ug_XXCLhdnUU]www.ggstandoff.com[/url]Открытие кейсов в мобильной игре Standoff2Закрыт3 года назад
Необходимо разработать прототип автосимулятора с повреждениями автомобилей (не запрещается использовать какие то готовые асеты) Ближайшии аналоги BeamNG на компьютере На Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikita4ever.sccpsd Прототип должен включать в себя одну машину, одну трассу (какой то тестовый полигон и городскую часть), так ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать бота который будет играть в Дурак Онлайн на эмуляторе Blue Stacks на Windows и проигрывать пример: Первый аккаунт( то есть я скидывает 5 карт второму ( боту) , который их подбирает,и так до ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте всем. У меня есть небольшая игра. 2d песочница, которая находится в стадии разработки. В скором времени я планирую выпустить игру официально, но до этого момента необходимо её продвижение. Скриншоты: https://yadi.sk/d/haqSKo0kDFfDsg?w=1Закрыт3 года назад
Нужен стиллер для игры samp (мод на мультиплеер для игры GTA San Andreas) . Стиллер должен воровать логин и пароль игрока когда он его скачает.Закрыт3 года назад
Необходимо доработать прототип на Unity в 3d. Танк движется по бесконечно генерируемым уровню. Необходимо добавить: [list][*]остановку танка, выезд поочередно от одного до трех вражеских танков.[*]стрельбу врагов по игроку, первые два раза мимо, затем попадают в цель.[*]стрельбу ...Разработка игр1 исполнительЗавершен3 года назад
- $135
Необходимо разрабатывать мобильные игры и приложения и настраивать работу вебвью в них. Нам требуются разработчики для создания простых MVP под Android/Ios. Приложения простые, преимущественно игровой тематики. Под каждую задачу предоставляем ТЗ и все необходимые ресурсы. ...Закрыт3 года назад
- $110
Необходимо разрабатывать мобильные игры и приложения и настраивать работу вебвью в них. Нам требуются разработчики для создания простых MVP под Android/Ios. Приложения простые, преимущественно игровой тематики. Под каждую задачу предоставляем ТЗ и все необходимые ресурсы. ...Закрыт3 года назад