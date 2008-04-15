Игродел с 2004 года.
Занимаюсь разработкой и программированием веб мини игр на html5.
Также могу мои старые игровые флеш(flash) проекты переделать для вашего сайта
в хтмл5 версию( для поддержки мобильников и планшетов).
http://www.kstudio.ru - моё портфолио ( не все игровые проекты выложены на сайт)
http://www.regames.ru - мой портал хтмл5 игр.
http://vk.com/technoshaman - вконтакт
14 лет опыта разработки мини промо игр для сайтов.
190 игр сделано на флеш и хтмл5.
7 типов игр: ловилки, бродилки, классические, матч3, гонки, стрелялки, на ловкость.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Флеш игра линии1233 просмотра
- Флеш игра стрелялка1417 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
16 лет назад
Очень расстроил данный подрядчик. Не смотря на кажущуюся адекватность и вменяемость, сначала перенес сроки на день, за 2 часа до сдачи объявил что на разработку потребуется еще 2 дня. То что не предупредил о переносе сроков мотивировал просто "думал за ночь успею, задерживали старые проекты". На следующий день вечером оказалось что к проекту так и не приступили, подрядчик сказал что очень устал и игру сделать не сможет. Работа не выполнена. Сроки сорваны.
Ответный отзыв
это было 9 лет назад...
Разработка игр
1 отзыв(-1)
$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга