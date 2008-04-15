KSTUDIO

Владимир KSTUDIO

 
39 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Игродел с 2004 года.

Занимаюсь разработкой и программированием веб мини игр на html5.

Также могу мои старые игровые флеш(flash) проекты переделать для вашего сайта

в хтмл5 версию( для поддержки мобильников и планшетов).

http://www.kstudio.ru - моё портфолио ( не все игровые проекты выложены на сайт)

http://www.regames.ru - мой портал  хтмл5 игр.

http://vk.com/technoshaman - вконтакт

14 лет опыта разработки мини промо игр для сайтов.

190 игр сделано на флеш и хтмл5.

7 типов игр: ловилки, бродилки, классические, матч3, гонки, стрелялки, на ловкость.

Портфолио
Отзывы заказчиков
kastorka
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
0 баллов
16 лет назад
Создание игры (только программирование) "рецепт"
Очень расстроил данный подрядчик. Не смотря на кажущуюся адекватность и вменяемость, сначала перенес сроки на день, за 2 часа до сдачи объявил что на разработку потребуется еще 2 дня. То что не предупредил о переносе сроков мотивировал просто "думал за ночь успею, задерживали старые проекты". На следующий день вечером оказалось что к проекту так и не приступили, подрядчик сказал что очень устал и игру сделать не сможет. Работа не выполнена. Сроки сорваны.
это было 9 лет назад...
Ответный отзыв
Разработка игр
1 отзыв(-1)
$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга