Очень расстроил данный подрядчик. Не смотря на кажущуюся адекватность и вменяемость, сначала перенес сроки на день, за 2 часа до сдачи объявил что на разработку потребуется еще 2 дня. То что не предупредил о переносе сроков мотивировал просто "думал за ночь успею, задерживали старые проекты". На следующий день вечером оказалось что к проекту так и не приступили, подрядчик сказал что очень устал и игру сделать не сможет. Работа не выполнена. Сроки сорваны.