Разработать проект на Unreal Engine 4.

Игра: Necromant

1. Очем игра?

Игра о том, что Игроки набирают армии с умерших и сражаются.

Есть игроки – Некроманты, которыенаделены силой черной магии «поднятие из мертвых «крипов»», крипы – или суммоны

которые стоят ( или ходят ) по какой - либо области, после того как герой убьет

крипа, нужно применить заклинание на поднятие из мертвых.

Чем больше у игрока крипов тем больше его сила – увеличивается число его силы в

меню интерфейса.

Игроки начинают с стартового расположения на карте, начинают бегать по карте и

искать слабых крипов, и так по нарастающей, пока не встретятся и не начнут

воевать друг с другом.