Разработать проект на Unreal Engine 4.

Требуется программист для создания клона уже вышедшей игры на Стиме, ПК. Код написан достаточно понятно и с комментариями. Работа удаленная. Оплата договорная и зависит от опыта программиста. Особенности работы: Оригинальная игра сделана в старой версии Unity ...
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Игра: Necromant
1. Очем игра?
Игра о том, что Игроки набирают армии с умерших и сражаются.
Есть игроки – Некроманты, которыенаделены силой черной магии «поднятие из мертвых «крипов»», крипы – или суммоны
которые стоят ( или ходят ) по какой - либо области, после того как герой убьет
крипа, нужно применить заклинание на поднятие из мертвых.
Чем больше у игрока крипов тем больше его сила – увеличивается число его силы в
меню интерфейса.
Игроки начинают с стартового расположения на карте, начинают бегать по карте и
искать слабых крипов, и так по нарастающей, пока не встретятся и не начнут
воевать друг с другом.
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