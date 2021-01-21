Ищу 3D-художника, который сделает качественного 3D персонажа для мобильной игры на Unity. Жанр - Shooter, Horror. Вид камеры - сверху-вниз. Сеттинг - зомби-апокалипсис. Нужен игровой низкополигональный персонаж с текстурированием и анимацией, оптимизированный под моб. устройства. Важно: ...
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Здравствуйте. Мне нужно создать лаунчер. Рассмотрю все ваши предложения по стоимости проекта. Из
основных особенностей можно выделить (помимо скачивания/раздачи и запуска игры): регистрацию, возможность поставить анимированный фон, пару плашек для новостей, несколько закладок и галерею.
Укажите, пожалуйста, желаемую сумму оплаты, разбив перед этим ее на составляющие. А именно:
*Самая простая конфигурация программы. Только запуск и обновления игры.
*+ Регистрация.
*+ Возможность вставлять анимированные фоны.
*+ Плашки для новостей.
*+ Галерея.
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