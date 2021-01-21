Здравствуйте. Мне нужно создать лаунчер. Рассмотрю все ваши предложения по стоимости проекта. Из

основных особенностей можно выделить (помимо скачивания/раздачи и запуска игры): регистрацию, возможность поставить анимированный фон, пару плашек для новостей, несколько закладок и галерею.

Укажите, пожалуйста, желаемую сумму оплаты, разбив перед этим ее на составляющие. А именно:

*Самая простая конфигурация программы. Только запуск и обновления игры.

*+ Регистрация.

*+ Возможность вставлять анимированные фоны.

*+ Плашки для новостей.

*+ Галерея.