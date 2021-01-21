Создание игрового 3D персонажа low poly для моб. игры

Разработка игрЗакрыт4 заявки659 просмотров
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Ищу 3D-художника, который сделает качественного 3D персонажа для мобильной игры на Unity. Жанр - Shooter, Horror. Вид камеры - сверху-вниз. Сеттинг - зомби-апокалипсис. Нужен игровой низкополигональный персонаж с текстурированием и анимацией, оптимизированный под моб. устройства.

Важно: если вы любите игры про зомби в стиле Resident Evil, Killing Floor, Left 4 Dead 2, Dying Light, то это будет огромным плюсом.

1) Уровень качества персонажа. Посмотрите 60 секунд это видео на YouTube с таймкодом и вам станет понятно, что нам нужно: https://goo.su/3XgL (сокращенная ссылка)

2) Какого персонажа делаем. Охотник. Пол - женский. Возраст - 25-26 лет. Дальнее оружие - лук. Ближнее оружие - мачете. Способность - быстрая очередь из стрел. Имя - Аида. Цвет волос - шатенка. Рост - 176 см.

3) Характер и примерная внешность. Китнисс из фильма "Голодные игры". Красивая, серьезная и уверенная. Посмотрите картинку: https://goo.su/3XGl (сокращенная ссылка)

4) Цель персонажа: бегать, стрелять и убивать.

5) Список анимаций: 

- Бег

- Стрельба из лука одиночными выстрелами

- Ближнее оружие: комбинация из 3-х ударов

- Умение: быстрая очередь из 7-ми стрел.

- Смерть

6) Формат: FBX.

Если ты ответственный, адекватный и любишь свою работу - Welcome.

P.S. Всего нам нужно более 20 персонажей, но не сразу. Всегда нахожусь на связи. Стоимость работы по договоренности. Буду активно принимать участие в создании персонажа и дам конкретные референсы. Пиши!)

3 года назад
darshanchik
Никита 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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