Требуется реализация игрового движка.

Всем привет!Сразу оговорюсь, я не программист и не геймдизайнер, поэтому если что то называюне теми словами или что то путаю, громко не смейтесь.))Есть хоббийный проект. Понимаю, что хобби это удовольствие, а за удовольствия надо платить)), но...просьба, не драть три шкуры)).Итак, к делу. Есть виртуальная комната, то есть её надо создать, на четырех стенах данной комнатывисят камеры направленные в центр, неподвижные.Трансляция идёт четырём разным наблюдателям.По середине комнаты, в пределах заданного пространства, перемещаются предметы. Перемещением должны управлять двое игроков с помощью клавиатуры. Вот, собственно говоря и всё, в общих чертах)).Не оставайтесь равнодушными из-за простоты проекта.Подробности обсудим.Заранее всем спасибо!))P.S. Бюджет и сроки оговорим лично