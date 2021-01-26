Перетяжка дизайна Unity приложения

Здравствуйте. Мне нужно создать лаунчер. Рассмотрю все ваши предложения по стоимости проекта. Из основных особенностей можно выделить (помимо скачивания/раздачи и запуска игры): регистрацию, возможность поставить анимированный фон, пару плашек для новостей, несколько закладок и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Unity проект - https://yareel.com, клиенты WebGl и Android.
Ищем Unity C# разработчика - необходимо "натянуть" новый дизайн, текущий сделан на tk2d, новый на Unity UI.
Процесс перетяжки уже идёт, необходимо будет скоординироваться с другими разработчиками.
Более детально, можем обсудить в личной переписке.
Работы много, возможно сотрудничество на постоянной основе.
Оплата - $10/час.
Приблизительно ознакомиться с тем, как выглядит дизайн сейчас, а также с новым дизайном, можно в приложенном pdf-файле.
- Похожие заказы
- Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Установить моды человек паук на игру ГТА 5. Компьютер , Steam. Нужен человек настоящий геймер , кто в теме ! Подробное описание: [url=https://youtu.be/dSRBWBBqpwg]https://youtu.be/dSRBWBBqpwg[/url] Подробнее уже в переписке.Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо создать игру для десктопа с очень простым алгоритмом на pj5s. Важно использовать только это расширение js, другие варианты не нужныРазработка игрнет заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет!Сразу оговорюсь, я не программист и не геймдизайнер, поэтому если что то называюне теми словами или что то путаю, громко не смейтесь.))Есть хоббийный проект. Понимаю, что хобби это удовольствие, а за удовольствия надо платить)), ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $500
1. Разработка азартной игры для iOS и Android "Покер на костях" на Unity с возможностью вывода выигранных денег через сайт игры. 2. Создание сайта для вывода выигранных денег по принципу - сайт покупает у игроков ...Разработка игр6 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу 3D-художника, который сделает качественного 3D персонажа для мобильной игры на Unity. Жанр - Shooter, Horror. Вид камеры - сверху-вниз. Сеттинг - зомби-апокалипсис. Нужен игровой низкополигональный персонаж с текстурированием и анимацией, оптимизированный под моб. устройства. Важно: ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
Во вложении ТЗ. Пример vegagroupp.ru/constructor По бюджету обсудим с исполнителем.Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать существующие исходники для samp mobile, завести стабилизацию~ Необходимые навыки: 1. Умение реверсировать функции 2. Знание CРазработка игрнет заявокЗакрыт3 года назад
Разработка ТЗ для сайта, который будет площадкой для предоставления игрового поля в простые игры, типа домино, шашки, бильярд, нарды и т.д... Данный ресурс должен включать в себя все необходимое для проведения и мониторинга данных игр ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать игру для десктопа с очень простым алгоритмом на pj5s. Важно использовать только это расширение js, другие варианты не нужны. Техзадание по ссылке: [url=https://www.figma.com/file/m5EDAo714sHKvZIXAJ6iAe/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/m5EDAo714sHKvZIXAJ6iAe/Untitled?node-id=0%3A1[/url]Разработка игр1 исполнительЗавершен3 года назад