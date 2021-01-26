Разработка игры на unity С#

Разработка игрЗакрыт11 заявок991 просмотр
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Разработка игры на unity С# в жанре "Угадай слова"

Основной геймплей игры - https://www.youtube.com/watch?v=ovAiQqE2fYc&list=PLwfTCPXCjwJPuksT4t0dHzDHxDz3fpr4m

Игра будет содержать 30 уровней. Есть подробное ТЗ - отправлю в лс.

Unity
3 года назад
artem_ceo
Артемов 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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