Ищем 3D аниматоров для создания детских анимаций по нашему сценарию. Хронометраж анимации - примерно 2 минуты. Тематика: игры в стиле 'Granny', 'Scary Teacher', 'Ice Scream'. Постоянная работа для тех, кто ищет стабильные заказы на долгий срок.
- Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создание анимаций для детей по заданному сценарию с хронометражем около 1 минуты. Тематика включает популярные игры, такие как 'Granny', 'Scary Teacher' и 'Ice Scream'. Анимация должна быть выполнена в любой 3D программе, например, C4D или Blender. Ожидается создание одной анимации за 2-3 дня. Оплата по договоренности.Анимациянет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо импортировать 3D модели из Blender в Minecraft, следуя 12-минутному видео туториалу на английском. Опыт работы с 3D-графикой и знание Minecraft обязательны.3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Надо сделать небольшую мобильную 2d игру на Unity. Графика готова, подробное ТЗ есть - скину в лс. Просьба при отклике описать свой опыт работы. Основной геймплей игры - https://www.youtube.com/watch?v=dSUb0ykAp80&ab_channel=Kk1ngPPoc0Разработка игр1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработка игры на unity С# в жанре "Угадай слова" Основной геймплей игры - https://www.youtube.com/watch?v=ovAiQqE2fYc&list=PLwfTCPXCjwJPuksT4t0dHzDHxDz3fpr4m Игра будет содержать 30 уровней. Есть подробное ТЗ - отправлю в лс.Разработка игр11 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Нужно нарисовать игровой экран игры - приборную панель автомобиля. Пример прикрепил. Подробное ТЗ есть, пишите в Лс.Иллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать превью для анимации на youtube, как в примерах ниже. 3d Модели всех нужных персонажей есть.3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно достать 3d модель карты из мобильной игры на unity.Есть APK и XAPK файл игры - https://apkpure.com/ru/ice-scream-3-horror-neighborhood/com.keplerians.icescream3/versionsРазработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно достать модели с текстурами нескольких персонажей из мобильной игры на unity Игра - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zakg.scaryteacher.hellgame&hl=ru&gl=US APK игры можно скачать здесь - https://apkpure.com/ru/scary-teacher-3d/com.zakg.scaryteacher.hellgameРазработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
Ваша задача: создание сценария для 2-3 минутных 3d анимаций для детей. Тематика анимации: игры в стиле "Granny", "Scary Teacher", "Ice Scream". ! Оплата - договорная Пример готовой анимации - https://www.youtube.com/watch?v=ev2vyOu4Na4&ab_channel=FunnyHorrorAnimationСценарии6 заявокЗакрыт4 года назад
Ваша задача: подбор и монтаж музыки и звуков для 2-3 минутных игровых анимаций для детей. Тематика анимации: игры в стиле "Granny", "Scary Teacher", "Ice Scream". ! Оплата - договорная Пример готовой ...Музыка и Звукинет заявокЗакрыт4 года назад
Ваша задача: создание 2-3 минутных анимаций для детей по нашему сценарию! Тематика анимации: игры в стиле "Granny", "Scary Teacher", "Ice Scream". ! Оплата - договорная Нужно создавать 1 анимацию примерно за 3-4 дня ...Анимация4 заявкиЗакрыт4 года назад