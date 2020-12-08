Требуется создание анимаций для детей по заданному сценарию с хронометражем около 1 минуты. Тематика включает популярные игры, такие как 'Granny', 'Scary Teacher' и 'Ice Scream'. Анимация должна быть выполнена в любой 3D программе, например, C4D или Blender. Ожидается создание одной анимации за 2-3 дня. Оплата по договоренности.