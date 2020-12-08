artem_ceo

Артемов artem_ceo

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать анимацию

    Ищем 3D аниматоров для создания детских анимаций по нашему сценарию. Хронометраж анимации - примерно 2 минуты. Тематика: игры в стиле 'Granny', 'Scary Teacher', 'Ice Scream'. Постоянная работа для тех, кто ищет стабильные заказы на долгий срок.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание анимаций

    Требуется создание анимаций для детей по заданному сценарию с хронометражем около 1 минуты. Тематика включает популярные игры, такие как 'Granny', 'Scary Teacher' и 'Ice Scream'. Анимация должна быть выполнена в любой 3D программе, например, C4D или Blender. Ожидается создание одной анимации за 2-3 дня. Оплата по договоренности.

    Blender
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка простой казуальной игры на unity С#

    Здравствуйте! Надо сделать небольшую мобильную 2d игру на Unity. Графика готова, подробное ТЗ есть - скину в лс. Просьба при отклике описать свой опыт работы. Основной геймплей игры - https://www.youtube.com/watch?v=dSUb0ykAp80&amp;ab_channel=Kk1ngPPoc0

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка игры на unity С#

    Разработка игры на unity С# в жанре "Угадай слова" Основной геймплей игры - https://www.youtube.com/watch?v=ovAiQqE2fYc&amp;list=PLwfTCPXCjwJPuksT4t0dHzDHxDz3fpr4m Игра будет содержать 30 уровней. Есть подробное ТЗ - отправлю в лс.

    Unity
    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Достать 3d модели из мобильной игры на unity

    Нужно достать модели с текстурами нескольких персонажей из мобильной игры на unity Игра - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zakg.scaryteacher.hellgame&amp;hl=ru&amp;gl=US APK игры можно скачать здесь - https://apkpure.com/ru/scary-teacher-3d/com.zakg.scaryteacher.hellgame

    Unity
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать сценарий для детской 3d анимации

    Ваша задача: создание сценария для 2-3 минутных 3d анимаций для детей. Тематика анимации: игры в стиле "Granny", "Scary Teacher", "Ice Scream". ! Оплата - договорная Пример готовой анимации - https://www.youtube.com/watch?v=ev2vyOu4Na4&amp;ab_channel=FunnyHorrorAnimation

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж звуков для детской 3d анимации

    Ваша задача: подбор и монтаж музыки и звуков для 2-3 минутных игровых анимаций для детей. Тематика анимации: игры в стиле "Granny", "Scary Teacher", "Ice Scream". ! Оплата - договорная Пример готовой ...

    Музыка и Звукинет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание 3d анимаций (2-3 мин) для детей.

    Ваша задача: создание 2-3 минутных анимаций для детей по нашему сценарию! Тематика анимации: игры в стиле "Granny", "Scary Teacher", "Ice Scream". ! Оплата - договорная Нужно создавать 1 анимацию примерно за 3-4 дня ...

    Blender
    Анимация4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

antonoix
Антон 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Разработка простой казуальной игры на unity С#
Unity
Было дано четкое тз, хороший заказчик
Заказ выполнен на отлично - быстро и качественно, рекомендую всем!
Ответный отзыв