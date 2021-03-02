Создание одноэкранной HTML-5 игры "Конфликт".

$40
Разработка игрЗавершен1 заявка604 просмотра
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Переработка игры по ТЗ "Конфликт" во вложении. 

Доработка игры “Комиксы”

Доработка игры "Антискука"

Как бы нам на все игрушки добавить фавиконки.

HTML
3 года назад
Valeria_Kutovaya
Валерия 
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
magnav
Виктор 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$40
35 дней
И снова сделали с Виктором новую игру, все сделано на совесть. Рекомендую!
Как всегда, с Валерией приятно работать.
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