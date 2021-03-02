Создание одноэкранной HTML-5 игры "Конфликт".

Необходимо разработать лаунчер для проекта. Лаунчер будет необходим для того, чтобы помочь установить игрокам игру в автоматическом режиме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переработка игры по ТЗ "Конфликт" во вложении.
Доработка игры “Комиксы”
Доработка игры "Антискука"
Как бы нам на все игрушки добавить фавиконки.
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