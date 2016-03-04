РЕЖИМ РАБОТЫ 30-40 часов в неделю (возможен гибкий график). ТРЕБОВАНИЯ: - от 1 года опыта работы php-программистом - понимание чужого кода, ответственность, четкое соблюдение сроков сдачи работы - ...
Написание ТЗ сайта/портала клуба
Нужно написать ТЗ сайта для клуба (квадроциклы, снегоходы).
Сайт должен иметь: Регистрацию пользователей, логин, новостную ленту, Фото и видео альбомы, который публикуют пользователи, с возможностью комментировать и лайкать, форум, обмен сообщениями между пользователями и создания чата для нескольких пользователей, календарь событий и дней рождений пользователей, создание опросов, поиск, раздел объявлений бесплатных и платных. Управление баннерами. Google analytics. Сайт должен быть разработан на CMS Joomla или Drupal. При входе с мобильного должен автоматически открывать мобильную версию. (IOS, Android, MS). Так же форум нужно привязать к любому бесплатному крос-платформенному мобильному приложению для работе с форумами. Имеется Логитип клуба.
Необходимо подробно расписать все страницы и функционал сайта, отрисовать схематичные эскизы всех страниц и элементов и др по содержанию.
Примерное содержание:
1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3
2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6
2.1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 6
2.2 НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 6
2.3 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 6
2.4 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ САЙТА 6
2.5 ПЛАНОВЫЕ СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА 6
2.6 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 6
3 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ САЙТА 7
3.1 НАЗНАЧЕНИЕ САЙТА 7
3.2 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ САЙТА 7
3.2.1 Основные цели создания сайта 7
3.2.2 Целевая аудитория 7
4 ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ 8
4.1 ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ В ЦЕЛОМ 8
4.1.1 Требования к структуре и функционированию сайта 8
4.1.2 Требования к персоналу 8
4.1.3 Требования к сохранности информации 8
4.1.4 Требования к разграничению доступа 8
4.2 ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ САЙТОМ 9
4.2.1 Основные требования 9
4.2.1.1 Структура сайта 9
4.2.1.2 Навигация 9
4.2.1.3 Наполнение сайта (контент) 10
4.2.1.4 Система навигации (карта сайта) 11
4.2.2 Требования к функциональным возможностям 12
4.2.2.1 Система управления контентом (CMS) 12
4.2.2.2 Типовые статические страницы 12
4.2.2.3 Функциональные возможности разделов 12
4.2.3 Требования к дизайну 14
4.2.3.1 Общие требования 14
4.2.3.2 Типовые навигационные и информационные элементы 14
4.2.3.3 Шапка сайта 15
4.2.3.4 Основное и боковое меню 15
4.2.3.5 Основное поле контента 15
4.2.3.6 Подложка 15
4.2.3.7 Эскизы страниц 16
4.2.3.8 Типовая статическая страница 16
4.3 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 19
4.3.1 Требования к информационному обеспечению 19
4.3.1.1 Требования к хранению данных 19
4.3.1.2 Требования к языкам программирования 19
4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению 19
4.3.3 Требования к программному обеспечению 19
4.3.4 Требования к аппаратному обеспечению 19
5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА 20
6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ САЙТА 21
6.1 ВИДЫ, СОСТАВ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 21
6.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ САЙТА 21
7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ВВОДУ САЙТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 22
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