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Допилить Фильтр в Opencart + вопрос по выгрузке для Маркета .
Добрый день! Необходимо доработать фильтр товаров. Попробую расписать всё подробнее. Да бы ничего не упустить.
1. Вывод в категории опции размер. То есть Селект с выбором доступных
размеров. - на данный момент это уже есть на сайте. Но реализовано
чуть неправильно - выводятся неправильные цены у аукционных товаров .
Нужно привязать их к фильтру товаров скорее всего это будет filter pro
если посоветуете другой можно рассмотреть. ( ещё нравиться ОС фильтр -
в данный момент он на сайте стоит но там нет фильтра по опциям) .
Нужно что бы в категории выводились цены из модуля связанные опции. И
обычная цена и аукционная. И можно сделать что бы в селекте напротив
размера что бы цена указывалась .Ну к примеру как вот здесь:
2. Настроить правильную фильтрацию по цене . На данный момент во всех фильтрах не учитываются цены в опциях.
А в аукционных товарах нужно что бы учитывалась только цена по акции. - Это не обязательно, но желательно.
3. Соответственно необходимо что бы правильно все добавлялось в корзину . Что бы опция добавлялась в корзину.
4. И соответсвенно в разных категориях должны выводиться разные размеры
то есть в матрасах размеры матрасов, в подушках размеры подушек. Так
же если я создам новую категорию что бы фильтр адекватно в ней работал
- будет всё нормально или потом надо будет опять это все допиливать?
5.И соотвественно при переходе по страницам в каталоге товаров . Выбранный
размер должен сохранятся. При изменении соритировки и т.д. Также
режим вывода плитка и список - что бы и там и там адекватно всё
работало. Ну то есть фильтр должен адекватно работать как и на всех "
матрасных сайтах"
6. Вопрос со стикерами решился установкой модуля Статусы, стикеры PRO - единственно возможно понадобиться
адаптация с Фильтром - Но это я возможно сам сделаю.
7. хотелось бы помимо фильтра в категориях вынести фильтр на главную. И
что бы после выбора параметров ,уже потом перекидывало на страницу с
отфильтрованными товарами. - Собственно как и на всех нормальных
сайтах.
Так же интересует другой вопрос . Мне в будущем понадобиться адекватная выгрузка в YML для яндекс Маркета.. На данный
момент все нормально выгружается единственное там для каждой опции нет
отдельной ссылки . В маркете не пропускают магазин потому что.opencart
для каждой опции формирует одну и ту же ссылку на товар. При переходе
по этой ссылке цена указана за размер 80х90. Как так сделать что бы
выгружалось всё правильно . ТО есть для каждой опции должна быть своя
ссылка как я понимаю.
Возможно что то упустил , тогда добавлю в процессе работы.
Интересует вопрос цены ? Дмитрий
сайт на который нужно установить: spyat.ru
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