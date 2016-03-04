Допилить Фильтр в Opencart + вопрос по выгрузке для Маркета .

Добрый день! Необходимо доработать фильтр товаров. Попробую расписать всё подробнее. Да бы ничего не упустить.

1. Вывод в категории опции размер. То есть Селект с выбором доступных

размеров. - на данный момент это уже есть на сайте. Но реализовано

чуть неправильно - выводятся неправильные цены у аукционных товаров .

Нужно привязать их к фильтру товаров скорее всего это будет filter pro

если посоветуете другой можно рассмотреть. ( ещё нравиться ОС фильтр -

в данный момент он на сайте стоит но там нет фильтра по опциям) .

Нужно что бы в категории выводились цены из модуля связанные опции. И

обычная цена и аукционная. И можно сделать что бы в селекте напротив

размера что бы цена указывалась .Ну к примеру как вот здесь:

http://spim.ru/shop/matras/

2. Настроить правильную фильтрацию по цене . На данный момент во всех фильтрах не учитываются цены в опциях.

А в аукционных товарах нужно что бы учитывалась только цена по акции. - Это не обязательно, но желательно.

3. Соответственно необходимо что бы правильно все добавлялось в корзину . Что бы опция добавлялась в корзину.

4. И соответсвенно в разных категориях должны выводиться разные размеры

то есть в матрасах размеры матрасов, в подушках размеры подушек. Так

же если я создам новую категорию что бы фильтр адекватно в ней работал

- будет всё нормально или потом надо будет опять это все допиливать?

5.И соотвественно при переходе по страницам в каталоге товаров . Выбранный

размер должен сохранятся. При изменении соритировки и т.д. Также

режим вывода плитка и список - что бы и там и там адекватно всё

работало. Ну то есть фильтр должен адекватно работать как и на всех "

матрасных сайтах"

6. Вопрос со стикерами решился установкой модуля Статусы, стикеры PRO - единственно возможно понадобиться

адаптация с Фильтром - Но это я возможно сам сделаю.

7. хотелось бы помимо фильтра в категориях вынести фильтр на главную. И

что бы после выбора параметров ,уже потом перекидывало на страницу с

отфильтрованными товарами. - Собственно как и на всех нормальных

сайтах.

Так же интересует другой вопрос . Мне в будущем понадобиться адекватная выгрузка в YML для яндекс Маркета.. На данный

момент все нормально выгружается единственное там для каждой опции нет

отдельной ссылки . В маркете не пропускают магазин потому что.opencart

для каждой опции формирует одну и ту же ссылку на товар. При переходе

по этой ссылке цена указана за размер 80х90. Как так сделать что бы

выгружалось всё правильно . ТО есть для каждой опции должна быть своя

ссылка как я понимаю.

Возможно что то упустил , тогда добавлю в процессе работы.

Интересует вопрос цены ? Дмитрий

сайт на который нужно установить: spyat.ru