Допилить Фильтр в Opencart + вопрос по выгрузке для Маркета .

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Закрыт2 заявки109 просмотров

Добрый день! Необходимо доработать фильтр товаров.  Попробую расписать всё подробнее. Да бы ничего не упустить.

1.  Вывод в категории опции размер. То есть Селект  с выбором доступных

размеров.  - на данный момент это уже есть на сайте.  Но реализовано

чуть неправильно - выводятся неправильные цены у аукционных товаров .

      Нужно привязать их к фильтру товаров  скорее всего это будет filter pro

если посоветуете другой можно рассмотреть. ( ещё нравиться ОС фильтр  -

в данный момент он на сайте стоит но там нет фильтра по опциям) .

Нужно что бы в категории выводились цены из модуля связанные опции.  И

обычная цена и аукционная.  И можно сделать что бы  в селекте  напротив

размера что бы цена указывалась .Ну к примеру как вот здесь:

http://spim.ru/shop/matras/

2. Настроить правильную фильтрацию по цене .  На  данный момент во всех фильтрах не учитываются цены  в опциях.

А в аукционных товарах  нужно что бы учитывалась только цена по акции.  - Это не обязательно, но желательно.

3. Соответственно необходимо что бы правильно все добавлялось в корзину . Что бы опция добавлялась в корзину.

4. И соответсвенно в разных категориях должны выводиться разные размеры 

то есть в  матрасах  размеры матрасов, в  подушках размеры подушек. Так

же если я создам новую категорию что бы  фильтр адекватно в ней работал 

- будет всё нормально или потом надо будет опять это все допиливать?

5.И соотвественно  при переходе по страницам в каталоге товаров . Выбранный

размер должен сохранятся.    При изменении соритировки  и т.д.  Также

режим вывода  плитка и список  -  что бы и там и там адекватно всё

работало. Ну то есть фильтр должен адекватно работать как и на всех "

матрасных сайтах"

6. Вопрос со стикерами  решился установкой модуля Статусы, стикеры PRO  - единственно  возможно понадобиться

адаптация с Фильтром  - Но это  я возможно сам сделаю.

7. хотелось бы помимо фильтра в категориях вынести  фильтр на главную. И 

что бы после выбора параметров ,уже потом перекидывало на страницу с

отфильтрованными товарами.  - Собственно как и на всех нормальных

сайтах.

Так же интересует другой вопрос . Мне в будущем понадобиться адекватная выгрузка в YML для яндекс  Маркета.. На данный

момент все нормально выгружается  единственное там для каждой  опции нет

отдельной ссылки . В маркете не пропускают магазин  потому что.opencart

для каждой опции  формирует одну и ту же ссылку на товар.  При переходе

по этой ссылке цена указана за размер 80х90. Как так сделать что бы

выгружалось всё правильно . ТО есть для каждой опции должна быть своя

ссылка как я понимаю.

Возможно что то упустил , тогда добавлю в процессе работы.

Интересует вопрос цены   ? Дмитрий

сайт на который нужно установить: spyat.ru

Opencart
9 лет назад
guest_14570851089347
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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